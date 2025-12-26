Росгвардия назвала самые частые преступления в новогодние праздники

«В период новогодних праздников чаще всего совершаются преступления, связанные с алкогольным или наркотическим опьянением. Это хулиганские действия, кражи. Бывают кражи, когда человек в состоянии алкогольного опьянения в моменте решает, что ему что-то нужно взять в магазине. Однако бывают и системные кражи, когда за жилищем или автомобилем наблюдают, выстраивают определенные планы. Это уже более серьезные преступления. Нужно быть очень внимательными к своему имуществу во всех отношениях. Нужно обращать внимание на детали», — сказал собеседник НСН.

Новогодние праздники — не просто пора отдыха и веселья. Статистика свидетельствует: в этот период резко возрастает число преступлений и правонарушений. Так, за прошлый год службы вневедомственной охраны более 150 тысяч раз выезжали по тревожным сигналам. В наступающем году каникулы продлятся 12 дней, и это повышает риски для столичного жилья: оставленные без присмотра квартиры нередко привлекают злоумышленников.

Ранее Романенко рассказал в пресс-центре НСН, что за 2025 год было задержано порядка 350 лиц, числящихся в федеральном розыске.

