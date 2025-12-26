Росгвардия помогла доставить женщину со схватками в роддом

«Была ситуация, когда у девушки уже начинались роды. Ей стало очень тяжело. Сотрудники Росгвардии посадили её в машину, довезли до роддома, оказали первую помощь. Имейте в виду, что наши сотрудники готовы помогать в любой ситуации, независимо от того, что именно произошло. Даже если нужна обычная помощь, то мы тоже ее окажем», — сказал собеседник НСН.

Ранее на станции московского метро «Чистые пруды» пассажирка родила ребенка прямо на платформе, напоминает «Радиоточка НСН». В столичном департаменте здравоохранения рассказали, что роды начались внезапно и стремительно — у женщины уже шел второй период, когда помощь ей оказала случайная пассажирка. Ею оказалась ординатор и будущий акушер-гинеколог, которая без колебаний приняла роды на месте. Другие очевидцы вызвали скорую помощь, которая прибыла в кратчайшие сроки.

