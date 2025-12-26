Безопасность москвичей на праздниках обеспечат более 2 тысяч сотрудников Росгвардии
В период новогодних праздников в Москве более 250 групп задержания будут патрулировать город, сказал в пресс-центре НСН Александр Романенко.
Более двух тысяч сотрудников Росгвардии будут заступать на службу круглосуточно в новогодние праздники, заявил в пресс-центре НСН начальник Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве полковник полиции Александр Романенко.
«Как мы говорим: когда все работают, мы тоже работаем, когда все отдыхают, мы работаем в два раза больше. В новогодние праздники мы будем охранять объекты, которые нам доверило государство. Будем охранять объекты, которые нам доверили граждане. Более 250 групп задержания будут патрулировать город. В первую очередь они буду около мест массового пребывания людей — различных ярмарок, елок и так далее. Порядка 600 человек дополнительно будут заниматься безопасностью на территории города. Мы сейчас к этому готовимся. Мы всегда готовы. Определяем для себя особо важные места. Будем реагировать на любую информацию. Жители нашего города могут быть абсолютно спокойны. Более двух тысяч сотрудников будут заступать на службу круглосуточно», — сказал собеседник НСН.
Хотя новогодние праздники ассоциируются с отдыхом и радостью, они несут и определённые угрозы. Данные показывают: в этот сезон фиксируется заметный рост преступности. Например, в прошлом году экипажи вневедомственной охраны отреагировали на свыше 150 тысяч тревожных вызовов. Двенадцатидневные каникулы этого года могут стать благоприятным временем для преступников — особенно для тех, кто нацелен на пустующие столичные квартиры.
Ранее Романенко рассказал в пресс-центре НСН о том, что в период новогодних праздников происходят запланированные кражи, в связи с чем владельцам жилья и автомобилей нужно быть очень внимательными.
