20.11.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Без права на жизнь: За что увольняют врачей, спасающих младенцев?»

Двое российских хирургов, проводивших операции по пересадке почек грудным детям по уникальной методике, оказались без работы. Михаил Каабак и Надежда Бабенко уже более десяти лет успешно спасают детей весом от шести килограммов, в то время как в других клиниках врачи не берутся за подобные операции детям весом менее 10 кг. Секрет Каабака и Бабенко в использовании препарата, который увеличивает шансы на приживаемость почек, и позволяет принимать меньше препаратов при реабилитации, но является офф-лейбл препаратом, а это значит, что, в соответствии с инструкциями Минздрава, он не может быть использован таким образом. Формальная причина увольнения Каабака и Бабенко – отсутствие ставки для них в детском центре, где они работали ранее, но сами врачи утверждают, что были уволены под давлением Минздрава из-за применяемой ими методики. При этом главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье отмечает, что эффективность методов, которыми пользовались уволенные, преувеличена, и у многих пациентов переживших такие операции были осложнения.

При этом сообщается, что с 2007 года по этой методике было прооперировано 374 ребёнка, при этом пятилетняя выживаемость составила 97%.

В ходе пресс-конференции уволенные врачи расскажут, за что на самом деле они были уволены, а также какая судьба ждёт младенцев, ожидающих лечения.

Участники пресс-конференции:

Уволенные транплантологи Михаил Каабак и Надежда Бабенко;

и Ведущий специалист по биоэтике, профессор Елена Брызгалина;

Приглашены:

Представители от ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России - детского центра, где работали Каабак и Бабенко;

Главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье;

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, экс-замминистра здравоохранения Игорь Каграманян.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



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