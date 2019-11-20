Каабак: Готье сам руководил применением препарата, за который нас уволили

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Без права на жизнь: За что увольняют врачей, спасающих младенцев?»

Двое российских хирургов, проводивших операции по пересадке почек грудным детям по уникальной методике, оказались без работы. Михаил Каабак и Надежда Бабенко уже более десяти лет успешно спасают детей весом от шести килограммов, в то время как в других клиниках врачи не берутся за подобные операции детям весом менее 10 кг. Методику они применяют с 2006 года.

«Препарат, который мы применяли, был разработан в 80-ые годы в Кембридже. В то время он был предназначен для хронического лейкоза. В 1998 году препарат был применён при трансплантологии в Англии. Потом началось всё более возрастающее применение препарата в мире. С 2006 года мы начали применение этого препарата при трансплантации почки у детей Эти испытания проходили под руководством С.Г. Готье (Главный трансплантолог Минздрава России – НСН). Были получены высокие результаты», - рассказал Каабак.

По его словам, в 2012 году препарат утратил российскую регистрацию. Произошёл его ребрендинг – он вернулся от того же производителя под другим названием спустя несколько лет, но с ценой за миллиграмм в 70 раз выше, чем было ранее.

