В НСН началась пресс-конференция, посвящённая увольнению врачей трансплантологов, осуществлявших пересадки почек младенцам

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Без права на жизнь: За что увольняют врачей, спасающих младенцев?»

Двое российских хирургов, проводивших операции по пересадке почек грудным детям по уникальной методике, оказались без работы. Михаил Каабак и Надежда Бабенко уже более десяти лет успешно спасают детей весом от шести килограммов, в то время как в других клиниках врачи не берутся за подобные операции детям весом менее 10 кг.

При этом сообщается, что с 2007 года по этой методике было прооперировано 374 ребёнка, при этом пятилетняя выживаемость составила 97%.

В ходе пресс-конференции уволенные врачи расскажут, за что на самом деле они были уволены, а также какая судьба ждёт младенцев, ожидающих лечения.

