Трансплантолог: Мы уговорили не увольняться вслед за нами врачей НЦЗД

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Без права на жизнь: За что увольняют врачей, спасающих младенцев?»

Двое российских хирургов, проводивших операции по пересадке почек грудным детям по уникальной методике, оказались без работы. Михаил Каабак и Надежда Бабенко уже более десяти лет успешно спасают детей весом от шести килограммов, в то время как в других клиниках врачи не берутся за подобные операции детям весом менее 10 кг. Методику они применяют с 2006 года.

Врач – трансплантолог Надежда Бабенко отметила в своём выступлении, что все врачи их отделения «НМИЦ здоровья детей» тоже захотели уволиться вслед за ними.

«Благодаря нашим уговорам они остались. Что происходит с отделением, которое мы организовали в февраля с.г. сложно. Там есть детский диализ, но не для таких маленьких пациентов, как это было при нашей команде. Там есть маленький островок нашей команды, который продолжает трудится», - отметила Бабенко.

Ранее её коллега Михаил Каабак подробно рассказал о причинах увольнения.



