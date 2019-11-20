Трансплантолог Каабак: Посмертное детское донорство — ресурс для спасения больных детей

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Без права на жизнь: За что увольняют врачей, спасающих младенцев?»

Двое российских хирургов, проводивших операции по пересадке почек грудным детям по уникальной методике, оказались без работы. Михаил Каабак и Надежда Бабенко уже более десяти лет успешно спасают детей весом от шести килограммов, в то время как в других клиниках врачи не берутся за подобные операции детям весом менее 10 кг. Методику они применяют с 2006 года.

Трансплантолог Михаил Каабак отметил, что в России не существует посмертное детское донорство, несмотря на то, что юридических препятствий для этого нет.

«Я надеюсь, что после того кризиса, который мы сейчас пережимаем, после устранения недоразумения, можно будет использовать этот ресурс для того, чтобы открыть диалог о появлении детского донорства.

Дети, к большому сожалению, умирают. Нет ничего плохого, что органы умершего ребёнка используются для трансплантации больным детям. Это позволит прекратить практику отправки детей на трасплантацию сердца за границу. Детям будут оказывать помощь в России в более полном объёме», - сказал врач», - отметил врач.

Ранее её коллега Надежда Бабенко рассказала о намерении всех врачей отделения Центра здоровья детей уволиться с работы.



