Трансплантолог Каабак: Нас уволили, чтобы «расширить и углубить»

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Без права на жизнь: За что увольняют врачей, спасающих младенцев?»

Двое российских хирургов, проводивших операции по пересадке почек грудным детям по уникальной методике, оказались без работы. Михаил Каабак и Надежда Бабенко уже более десяти лет успешно спасают детей весом от шести килограммов, в то время как в других клиниках врачи не берутся за подобные операции детям весом менее 10 кг. При этом сообщается, что с 2007 года по этой методике было прооперировано 374 ребёнка, при этом пятилетняя выживаемость составила 97%.

«Официальная версия увольнения, озвученная на словах, заключается в том, что нас уволили из-за применение неодобренных Минздравом схем и иммуносупрессию у детей. В документе об увольнении говорится, что нас увольняют, чтобы расширить и углубить программу трасплантации», - рассказал Михаил Каабак.

Надежда Бабенко подтвердила его слова.

«Как нам сообщили, с нашей методикой не был согласен директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России Сергей Готье», - добавил Каабак.

