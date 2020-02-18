18.02.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Бесплатные проститутки»: Что нужно женщинам в гражданском браке?

Протоиерей Димитрий Смирнов назвал гражданских жён «бесплатными проститутками», с которыми обращаются как с мусором, после чего на священнослужителя обрушился шквал критики. Вскоре отец Димитрий пояснил, что обращение его было направлено к мужчинам, которые не регистрируют брак со своими сожительницами, а затем уходят к другим женщинам. Однако ряд женских правозащитных организаций и деятелей уже обратились с жалобами в прокуратуру. Так, например, представляя интересы модели и телеведущей Алёны Водонаевой, известная правозащитница Екатерина Гордон написала заявления ещё и в Следственный комитет, и в МВД.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, как сегодня в России живут женщины в гражданском браке и чего не хватает для защиты их прав.

Участники пресс-конференции:

Протоиерей Димитрий Смирнов;

Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар;

Адвокат Алёны Водонаевой, правозащитница, юрист Екатерина Гордон.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

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