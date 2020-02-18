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«Бесплатные проститутки»: Что нужно женщинам в гражданском браке?

18 февраля 2020 12:00
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Начало конференции

12:00

18 февраля 2020

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49

18.02.2020 состоится пресс-конференция, посвящённая правам женщин, находящимся в гражданском браке

18.02.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Бесплатные проститутки»: Что нужно женщинам в гражданском браке?

Протоиерей Димитрий Смирнов назвал гражданских жён «бесплатными проститутками», с которыми обращаются как с мусором, после чего на священнослужителя обрушился шквал критики. Вскоре отец Димитрий пояснил, что обращение его было направлено к мужчинам, которые не регистрируют брак со своими сожительницами, а затем уходят к другим женщинам. Однако ряд женских правозащитных организаций и деятелей уже обратились с жалобами в прокуратуру. Так, например, представляя интересы модели и телеведущей Алёны Водонаевой, известная правозащитница Екатерина Гордон написала заявления ещё и в Следственный комитет, и в МВД.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, как сегодня в России живут женщины в гражданском браке и чего не хватает для защиты их прав.

Участники пресс-конференции:

  • Протоиерей Димитрий Смирнов;
  • Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар;
  • Адвокат Алёны Водонаевой, правозащитница, юрист Екатерина Гордон.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (495) 925 04 49
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

ФОТО: нсн
ТЕГИ:ЖенщиныДмитрий Смирнов

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