В пресс-центре НСН обсуждают «аморальность» гражданских браков

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция «Бесплатные проститутки»: Что нужно женщинам в гражданском браке?

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Протоиерей Димитрий Смирнов назвал гражданских жён «бесплатными проститутками», с которыми обращаются как с мусором. После чего на священнослужителя обрушился шквал критики. Вскоре отец Димитрий пояснил, что обращение было направлено к мужчинам, которые не регистрируют брак со своими сожительницами, а затем уходят к другим женщинам. Однако ряд женских правозащитных организаций и активистов уже обратились с жалобами в прокуратуру. Так, например, представляя интересы модели и телеведущей Алёны Водонаевой, известная правозащитница Екатерина Гордон написала заявления ещё в Следственный комитет и в МВД.

К беседе в пресс-центре НСН приглашены:

· Протоиерей Димитрий Смирнов;

· Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар;

· Адвокат Алёны Водонаевой, правозащитница, юрист Екатерина Гордон.

Участники пресс-конференции расскажут как сегодня в России живут женщины в гражданском браке и чего не хватает для защиты их прав.



