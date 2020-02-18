В движении «За права женщин России» предложили приравнять сожительство к браку
В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция «Бесплатные проститутки»: Что нужно женщинам в гражданском браке?
Глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». На встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» он заявил, что женщины не хотят себе признаваться в оказании мужчинам бесплатных услуг определенного рода, а мужчины не считают их за настоящих жен и воспринимают как «временную утеху».
Лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар в пресс-центре НСН предложила юридически закрепить сожительство.
«Вы привлекли к этой теме огромное общественное внимание и правильно сделали. Потому что гражданские браки, а именно сожительства, не влекут за собой правовые последствия, как зарегистрированные браки. Когда один из супругов умирает, то наследство не достается второму. Когда происходит раздел имущества, то незарегистрированный супруг не участвует в разделе, но дети имеют те же самые права по отношению к маме и папе даже в незарегистрированном браке. Это говорит о том, что либо мы сожительство должны признать как некое партнерство с установлением юридического факта нахождения фактически в брачных отношениях. Либо, как во Франции, мы можем позволить заключать некий ПАКС, это не брак, это договор, согласно которому наши граждане – мужчины и женщины, живущие совместно – могут в последующем определять свои имущественные положения по отношению к друг другу. Тогда будет все по-честному. Тогда не будет ни проституток, не выродившихся мужиков, которые не хотят регистрировать брак", - сказала Айвар.
Ранее в пресс-центре НСН протоирей Дмитрий Смирнов заявил, что разговор о браке был частным, а СМИ «подслушали» и «переврали» его слова про "проституток".
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