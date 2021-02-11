12.02.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Бензиновое голодание: почему автомобилисты недополучают топливо?

По результатам январских проверок ста случайно выбранных заправок в Москве и Московской области тайные покупатели выявили недолив топлива на каждой пятой из них. Рекордный недолив, при этом, составил более 13% и, в целом, увеличился в зимний период. В то же время цены на бензин стабильно продолжают расти, и средняя цена за литр АИ-92 в январе 2021 года составила 43,28 руб. против 42,69 в январе 2020. Январь 2021 года отметился ещё и масштабными перебоями с поставками автомобильного топлива на АЗС Дальнего Востока. Дефицит бензина удалось устранить в полной мере только к середине этой недели, но для того, чтобы полностью предотвратить нехватку автотоплива потребуется строительство нового нефтеперерабатывающего завода в регионе, о чём ранее заявлял полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, обещая преференции для того, кто будет реализовывать этот проект.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о реальных причинах массового недолива топлива на АЗС и дефицита бензина в регионах страны, спрогнозировав дальнейшее развитие ситуации.

Участники пресс-конференции:

Вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин;

Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов;

Приглашён:

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

