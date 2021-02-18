Шкуматов: чем дальше от МКАД - тем больше недолив бензина

По результатам январских проверок ста случайно выбранных заправок в Москве и Московской области тайные покупатели выявили недолив топлива на каждой пятой из них. Рекордный недолив, при этом, составил более 13% и, в целом, увеличился в зимний период. В то же время цены на бензин стабильно продолжают расти, и средняя цена за литр АИ-92 в январе 2021 года составила 43,28 руб. против 42,69 в январе 2020.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал на пресс-конференции НСН, что недолив топлива в регионах - гораздо более частое явление, чем в Московском регионе.

«Мы проводили исследования в восьми регионах России и ситуация там хуже, чем в Москве и Московской области, но не сильно. Если же говорить о самом честном рынке, то это АЗС внутри МКАД. Чем дальше от Москвы, тем выше колебания от разумных отклонений, скажем так», - сказал он.

Ранее Шкуматов рассказал на пресс-конференции НСН, сколько недоливают бензина в среднем на российских заправках.

