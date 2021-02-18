В ОНФ рассказали, сколько бензина недоливают на российских заправках

По результатам январских проверок ста случайно выбранных заправок в Москве и Московской области тайные покупатели выявили недолив топлива на каждой пятой из них. Рекордный недолив, при этом, составил более 13% и, в целом, увеличился в зимний период. В то же время цены на бензин стабильно продолжают расти, и средняя цена за литр АИ-92 в январе 2021 года составила 43,28 руб. против 42,69 в январе 2020.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал на пресс-конференции НСН, сколько недоливают бензина в среднем на российских заправках.

«В среднем недолив колеблется от 0,8% в летний период до 1,2% зимой, это в среднем по стране», - сказал он.

В Москве и Московской области, больше даже в Подмосковье, 80% заправок наливают бензина столько, сколько надо, 20% недоливают выше среднего, рассказал Шкуматов.

«В ходе исследования были выявлены три сети АЗС с системным недоливом топлива, одна из сетей уже все исправила», - добавил глава рабочей группы ОНФ.

При этом на небольшом числе заправок Московского региона, их порядка 20, вообще продавали некую жидкость, которую даже топливом нельзя назвать, отметил Шкуматов.

