Стало известно, сколько АЗС торгуют некачественным топливом

По результатам январских проверок ста случайно выбранных заправок в Москве и Московской области тайные покупатели выявили недолив топлива на каждой пятой из них. Рекордный недолив, при этом, составил более 13% и, в целом, увеличился в зимний период. В то же время цены на бензин стабильно продолжают расти, и средняя цена за литр АИ-92 в январе 2021 года составила 43,28 руб. против 42,69 в январе 2020.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал на пресс-конференции НСН, что по итогам исследования АЗС Москвы и Подмосковья выявлены 5% индивидуальных АЗС с некачественным топливом.

«По итогам 5% проведенных тестов по индивидуальным АЗС выявлена продажа, скажем так, странного топлива», - сказал он.

Шкуматов рассказал, что отличить плохой бензин от хорошо можно и по запаху.

«Завяжите мне глаза и дайте понюхать пробирки с бензином, я не только определю, где некачественный, но и скажу, где он куплен, потому что он часто пахнет весьма оригинально на каждой такой заправке», - добавил представитель ОНФ.

Он отметил, зачастую такие заправки наливают топливо просто идеально и дают скидки на свою продукцию.

