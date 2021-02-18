В Независимом топливном союзе объяснили недолив топлива на АЗС

По результатам январских проверок ста случайно выбранных заправок в Москве и Московской области тайные покупатели выявили недолив топлива на каждой пятой из них. Рекордный недолив, при этом, составил более 13% и, в целом, увеличился в зимний период. В то же время цены на бензин стабильно продолжают расти, и средняя цена за литр АИ-92 в январе 2021 года составила 43,28 руб. против 42,69 в январе 2020.

Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев рассказал на пресс-конференции НСН, что недолив объясняется погрешностями измерений и физическими условиями, в которых продается бензин.

«Недоливы связаны с температурными режимами, с технологическими проблемами, с методами измерения. Эти проблемы есть и их много, и это отражается на репутации компаний, хотя те же методы измерения регулируются нормативными актами 1960-1970-х годов», - посетовал Гусев.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал ранее на пресс-конференции НСН, что в среднем на российских заправках недоливают от 0,8% в летний период до 1,2% зимой. В Москве и Московской области 80% заправок наливают бензина столько, сколько надо, 20% недоливают выше среднего, добавил он.

