В Независимом топливном союзе объяснили недолив топлива на АЗС
Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев рассказал на пресс-конференции НСН, что недоливы топлива на АЗС связаны как с температурой окружающей среды, так и с устаревшими нормативами измерений.
По результатам январских проверок ста случайно выбранных заправок в Москве и Московской области тайные покупатели выявили недолив топлива на каждой пятой из них. Рекордный недолив, при этом, составил более 13% и, в целом, увеличился в зимний период. В то же время цены на бензин стабильно продолжают расти, и средняя цена за литр АИ-92 в январе 2021 года составила 43,28 руб. против 42,69 в январе 2020.
Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев рассказал на пресс-конференции НСН, что недолив объясняется погрешностями измерений и физическими условиями, в которых продается бензин.
«Недоливы связаны с температурными режимами, с технологическими проблемами, с методами измерения. Эти проблемы есть и их много, и это отражается на репутации компаний, хотя те же методы измерения регулируются нормативными актами 1960-1970-х годов», - посетовал Гусев.
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал ранее на пресс-конференции НСН, что в среднем на российских заправках недоливают от 0,8% в летний период до 1,2% зимой. В Москве и Московской области 80% заправок наливают бензина столько, сколько надо, 20% недоливают выше среднего, добавил он.
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