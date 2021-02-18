«Без страховки и подушки». В ОНФ объяснили необходимость новых НПЗ
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал на пресс-конференции НСН, что в России нет стратегического планирования в топливной сфере, что и показала ситуация с дефицитом топлива на Дальнем Востоке.
Январь 2021 года отметился масштабными перебоями с поставками автомобильного топлива на АЗС Дальнего Востока. Дефицит бензина удалось устранить в полной мере только к середине прошедшей недели, но для того, чтобы полностью предотвратить нехватку автотоплива потребуется строительство нового нефтеперерабатывающего завода в регионе.
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал на пресс-конференции НСН, что в России нет стратегического планирования в топливной сфере, что и показала ситуация с дефицитом топлива на Дальнем Востоке.
«Сейчас все работает в режиме максимальной экономической эффективности, если построить еще один НПЗ, то у нас же не увеличится спрос на бензин в регионе Дальнего Востока, то есть этот спрос просто размажут по имеющимся автомобилистам. Но его может и нужно строить для того, чтобы обеспечить резервные мощности в случае чего. А что, если два завода сразу выйдут из строя? А если проблемы будут на железной дороге? Об этом должны думать проектировщики системы. А пока вот люди живут без страховки, без подушки безопасности – пока все хорошо – все хорошо», - иронизирует Шкуматов.
Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев на пресс-конференции НСН рассказал, что мешает развивать нефтепереработку на Дальнем Востоке.
«Мы в настоящее время не говорим даже об инвестиционной составляющей бизнеса независимых АЗС и ее доле в наценке. Разговор идет о том, чтобы выжить. Бизнес не приносит прибыли и не имеет инвестиционной привлекательности. По сути, рынки потребления топлива сужаются впервые за последние 25 лет. С чего строить новые заправки и НПЗ, если Минфин не согласовывает льготы на строительство этих объектов? У нас Минфин выступает стопором развития Дальнего Востока», - сказал он.
В Хабаровском крае с середины января начался дефицит бензина. На автозаправках образовывались огромные очереди, затем бензин начали выдавать по карточкам. Проблема возникла из-за плановой модернизации Хабаровского НПЗ, ее смогли решить к середине февраля, когда Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) возобновил выпуск бензина марки АИ-92 и АИ-95.
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