8.08.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Бари Алибасов против «Крота»

Продюсер легендарной группы «На-На» Бари Алибасов собирается взыскать 100 миллионов рублей с производителя жидкости для прочистки труб «Крот», а также гипермаркета «Ашан». Адвокат Алибасова подаст иск 8 августа в Пресненский суд Москвы, при этом он оценил моральный вред в 15 миллионов рублей, а ущерб, причинённый здоровью, в 85 миллионов. Бари Алибасов уверяет, что своим иском хочет сломать российскую судебную практику, в которой жизнь и здоровье человека фактически ничего не стоят.

Сразу после подачи иска, Бари Алибасов, его PR-директор и адвокат встретятся с журналистами в пресс-центре ИА «НСН», чтобы рассказать подробности о самом иске, а также о своих дальнейших действиях в этом деле.

Участники пресс-конференции:

Продюсер, «Заслуженный артист Российской Федерации» Бари Алибасов;

Адвокат, президент коллегии адвокатов «Комиссаров и партнеры» Андрей Комиссаров;

PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (495) 925 04 49

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

