Буйную журналистку выгнали с пресс-конференции Алибасова

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Бари Алибасов против «Крота».

Продюсер легендарной группы «На-На» Бари Алибасов собирается взыскать 100 миллионов рублей с производителя жидкости для прочистки труб «Крот», а также гипермаркета «Ашан».

Сразу после начала мероприятия одна из приглашенных журналисток начала скандалить, требовать ответов от Бари Алибасова и остальных спикеров, перебивала коллег-журналистов и модератора пресс-конференции Алексея Кулакова. Неоднократные призывы успокоиться и угрозы вызвать охрану не испугали буйную женщину. Она продолжала вести себя неадекватно, чем вынудила приостановить интервью. Сотрудницу «Экспресс-газеты» вывели из пресс-центра, и она продолжила возмущаться и скандалить в одиночестве.



