Алибасов рассказал, кто купил злополучную бутылку «Крота»

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Бари Алибасов против «Крота».

Продюсер легендарной группы «На-На» Бари Алибасов собирается взыскать 100 миллионов рублей с производителя жидкости для прочистки труб «Крот», а также гипермаркета «Ашан». Адвокат Алибасова подаст иск 8 августа в Пресненский суд Москвы, при этом он оценил моральный вред в 15 миллионов рублей, а ущерб, причинённый здоровью, в 85 миллионов. Бари Алибасов уверяет, что своим иском хочет сломать российскую судебную практику, в которой жизнь и здоровье человека фактически ничего не стоят.

Во время пресс-конференции НСН Бари Алибасов рассказал, кто купил бутылку с химикатами.

«Откуда я знаю, кто поставил эту бутылк тудау. Через студию, в которой это происходит, проходит значительное количество людей, человек восемь. Я тут же позвонил Политову, и спросил, откуда взялась бутылка? Он сказал, что купил он, потому что прочищают трубы», - отметил он.

