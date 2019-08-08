От Алибасова потребовали имя лечащего врача

Было ли отравление продюсера группы «На-На» Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб «Крот» до сих пор интересует журналистов и общество. В ходе пресс-конференции НСН продюсер посмеялся над этим.

«У вас у всех такие проблемы с головой? Вы готовы выпить яд ради пиара?», — сказал он.

Однако сомнение у собравшихся журналистов вызвал сам факт наличия яда, который употребил Алибасов. Продюсера попросили назвать имя лечащего врача, однако он этого сделать не смог. По его словам, у него было несколько врачей, кроме того, да и видел он своего лечащего доктора всего три раза.

В качестве ответа PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин показал официальные заключения, а через некоторое время назвал имена заведующего отделением и врача-токсиколога в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Адвокат Алибасова, президент коллегии адвокатов «Комиссаров и партнеры» Андрей Комиссаров в свою очередь добавил, что все медицинские документы были переданы в суд.

Напомним, что Алибасов подал в суд на производителя «Крота» и собирается взыскать с него и гипермаркета «Ашан» 100 миллионов рублей.

