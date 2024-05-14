Анжелика Агурбаш с презентацией нового проекта «Теряя Любовь»

17.05.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция певицы Анжелики Агурбаш, в день своего рождения, посвященная новому проекту «Теряя Любовь»

После долгого творческого перерыва Анжелика Агурбаш наконец-то приступила к записи нового альбома, и к созданию концертной программы, которую представит осенью этого года. А 17 мая, в день своего рождения, певица презентует релиз первого сингла «Если Ты со мной…» из нового альбома. Это песня-благодарность всем, кто, несмотря на жизненные обстоятельства, остается сильным и смелым. Не предаёт себя, и не бросает родных, любимых и друзей, объяснила певица.

Впервые в пресс-центре НСН заслуженная артистка Белоруссии Анжелика Агурбаш, презентует свою новую песню, расскажет о работе над альбомом «Теряя Любовь» и ответит на все интересующие вопросы журналистов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

