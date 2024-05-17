Певица Агурбаш объявила о начале нового творческого этапа
Анжелика Агурбаш в эфире НСН отметила, что записала уже четыре трека для нового альбома.
Певица, заслуженная артистка Белоруссии Анжелика Агурбаш в пресс-центре НСН объявила о начале нового творческого этапа. Певица отметила, что ей есть, что сказать людям через свои песни.
«Именно 17 мая, в мой день рождения, вышел первый сингл, первый релиз новой песни из моего нового альбома, который я сейчас активно записываю. Уже записаны четыре трека, мы в работе, в творчестве. Сегодня я официально хочу заявить о начале моего нового творческого этапа, о моей новой концертной программе, эмоциях, мыслях, творческих проектах. Я почувствовала, что по мне действительно соскучились!», - сказала Агурбаш.
Певица отметила, что чувствует эмоциональную наполненность и подчеркнула, что ей есть, что сказать людям через свои песни.
«Я решила уйти в творческую паузу, расслабиться, раствориться, не подходить к микрофону. Естественно, я работала, были проекты… Но сама я просто берегла эти песни, потому что я понимала, что раньше мне их было нечем спеть... Сейчас я настолько эмоционально наполнилась, что у меня такое ощущение, что своими эмоциями я могу покрыть всю Вселенную! Я теперь точно знаю кто я, что из себя представляю, что должна транслировать в этот мир, это все слышно в песне. Мне есть, что сказать людям», - добавила Агурбаш.
После долгого творческого перерыва Анжелика Агурбаш приступила не только к записи нового альбома, но и к созданию концертной программы, которая будет представлена осенью, передает «Радиоточка НСН».
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