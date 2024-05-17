«На самоваре!»: Агурбаш заявила, что Евровидение ее «подпортило»

Певица Анжелика Агурбаш в эфире НСН отметила, что хотела выступить на конкурсе в простой одежде, но ей не дали этого сделать.

Заслуженная артистка Белоруссии Анжелика Агурбаш заявила в пресс-центре НСН, что участие в Евровидении в 2005 году ее очень сильно «подпортило». Она отметила, что была резко против имиджевой составляющей конкурса.

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«Евровидение меня очень сильно подпортило. Вся эта имиджевая составляющая, когда я хотела в джинсах и в майке-алкоголичке выйти с песней, но потом началось… Филипп Киркоров, Валентин Юдашкин, стилисты меня перекрасили и я уже раз как дура на самоваре, королева! А мне уже деваться некуда, у меня уже номер и платье 40 килограмм, я уже еле дышу! Я не я и вообще история не моя», – сказала Агурбаш.

Белоруссию на Евровидении-2005 в полуфинале представляла Анжелика Агурбаш с песней «Love Me Tonight», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ольга Махалова
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