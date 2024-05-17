Певица Агурбаш заявила, что ее пытались «творчески уничтожить»

Анжелика Агурбаш в эфире НСН отметила, что у нее был сложный развод. 

Певица, заслуженная артистка Белоруссии Анжелика Агурбаш в пресс-центре НСН рассказала, что ушла в творческую паузу из-за сложного периода в жизни.

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«У меня был очень сложный выход из развода... Был период, когда меня, можно сказать, уничтожали как творческую личность. Пытались убедить весь мир, что я бездарная, безголосая и вообще плохая мать. Поэтому, я прекрасно понимала, что понадобится время для того, чтобы все встало на свои места. Меня все ассоциировали с сумасшедшими бюджетами, большими деньгами, которых, по большому счету, не было, все надо было делить на 200. Я просто отмалчивалась. Я недооценила своего морально-психологического состояния и того абьюза, который я пережила в браке. Я думала, что я сильная, смелая... Но ничего подобного, я только недавно освободилась от этого», – сказала Агурбаш.

Ранее Анжелика Агурбаш в пресс-центре НСН объявила о начале своего нового творческого этапа. После долгого творческого перерыва певица приступила не только к записи нового альбома, но и к созданию концертной программы, которая будет представлена осенью, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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