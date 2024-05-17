Певица Агурбаш заявила, что ее пытались «творчески уничтожить»

«У меня был очень сложный выход из развода... Был период, когда меня, можно сказать, уничтожали как творческую личность. Пытались убедить весь мир, что я бездарная, безголосая и вообще плохая мать. Поэтому, я прекрасно понимала, что понадобится время для того, чтобы все встало на свои места. Меня все ассоциировали с сумасшедшими бюджетами, большими деньгами, которых, по большому счету, не было, все надо было делить на 200. Я просто отмалчивалась. Я недооценила своего морально-психологического состояния и того абьюза, который я пережила в браке. Я думала, что я сильная, смелая... Но ничего подобного, я только недавно освободилась от этого», – сказала Агурбаш.

Ранее Анжелика Агурбаш в пресс-центре НСН объявила о начале своего нового творческого этапа. После долгого творческого перерыва певица приступила не только к записи нового альбома, но и к созданию концертной программы, которая будет представлена осенью, передает «Радиоточка НСН».

