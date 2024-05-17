Певица Агурбаш рассказала, над чем надо работать победителю шоу «Голос»
Богдан Шувалов очень амбициозный парень, но он еще в поиске себя, отметила в эфире НСН Анжелика Агурбаш.
Певица, заслуженная артистка Белоруссии Анжелика Агурбаш в пресс-центре НСН рассказала, что победителю 12 сезона вокального шоу «Голос» Богдану Шувалову нужно работать над сглаживанием зон в вокале.
«Я соприкасалась с ним в проекте «Один в один» в год, когда я была наставником, он был моим учеником. В это время я понимала, что он экспрессивный парень, амбициозный, чистолюбивый. Уже тогда я говорила, что он далеко пойдет и многого добьется. Он далеко пошел, во многом участвовал, сейчас ему удалось выиграть «Голос». Он одаренный, талантливый, у него есть диапазон, верхние ноты, но у меня есть вопросы... Ему надо работать над сглаживанием зон образно говоря эстрадного вокала с переходом в академический и обратно. Я посмотрела его выступления в проекте, я понимаю, что он еще в поиске себя», – сказала Агурбаш.
Ранее Богдан Шувалов из команды Полины Гагариной стал победителем 12 сезона вокального шоу «Голос» на Первом канале. Исполнитель из Санкт-Петербурга в зрительском голосовании на несколько процентов опередил Георгия Русских и Алексея Сулиму – он набрал 35,4% голосов, передает «Радиоточка НСН».
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