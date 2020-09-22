24.09.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг председателя Союза пенсионеров России, сенатора Валерия Рязанского на тему: «Антирекорд дефицита ПФР: с чем останутся пенсионеры?»

Дефицит бюджета пенсионного фонда (ПФР) на 2021 год составил рекордные за 5 лет 295 миллиардов рублей, что составляет 38% всех доходов фонда. Отмечается, что дефицит удастся покрыть с за счёт остатков на счетах в этом году, а восполнить резерв предложено за счёт повышения доходов фонда. Так с 2022 года предлагается увеличить фиксированный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование для индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов. Только вот доходы эти, которые должны были бы пойти на повышение пенсий, по факту скорее всего пойдут на улучшение баланса ПФР.

Каковы причины рекордного дефицита бюджета ПФР?

К каким последствиям приведёт сложившаяся ситуация?

Как можно улучшить баланс бюджета пенсионного фонда?

Ожидать ли повышения пенсий при таком дефиците бюджета ПФР?

Каково влияние коронакризиса на экономические проблемы ПФР и пенсионеров?

Спикер брифинга:

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.





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