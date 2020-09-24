Наполняемость ПФР обусловили «белыми» зарплатами в стране
Наполняемость Пенсионного фонда России зависит от «белых» зарплат в стране. Об этом на онлайн-брифинг е НСН «Антирекорд дефицита ПФР: с чем останутся пенсионеры?» отметил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
«Наша пенсионная система растет теми темпами, какими растет фонд заработной платы в стране, «белой» зарплаты. Чем меньше будет «серых» зарплат, тем благополучнее будет Пенсионный фонд», - подчеркнул Рязанский.
Ранее он заявил НСН, что государство обязано компенсировать любой дефицит пенсионной системы.
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