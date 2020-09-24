В Совфеде анонсировали изменение расчета МРОТ

Правительство предложило изменить систему расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ), исходя не из подсчета стоимости потребительской корзины, а от средне-медианного среднедушевого дохода в России. Об этом на онлайн-брифинг е НСН «Антирекорд дефицита ПФР: с чем останутся пенсионеры?» заявил председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский.

«Средне-медианный доход отличается от среднестатистического по стране. Согласно расчетам он составляет 44,2% от средней зарплаты. В 2021 году средне-медианный среднедушевой доход в России составит 28,6 тысячи рублей. А минимальный размер оплаты будут рассчитывать как 42% от средне-медианного дохода», - рассказал сенатор.

Ранее Рязанский объяснил дефицит Пенсионного фонда России тем, что он обеспечивает выплаты маткапитала.

