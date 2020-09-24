Дефицит Пенсионного фонда объяснили материнским капиталом

Дефицит Пенсионного фонда России происходит в том числе из-за того, что ПФР обеспечивает выплаты не только пенсионерам. Об этом на онлайн-брифинге НСН «Антирекорд дефицита ПФР: с чем останутся пенсионеры?» сообщил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

«Пенсионный фонд выплачивает материнский капитал. Почти 428 млрд рублей в этом году. Имеет маткапитал отношение к пенсионный фонд? Нет, не имеет. Кроме того из Пенсионного фонда осуществлялись специальные выплаты во время пандемии. Дополнительные выплаты пенсионерам-инвалидам 324 млрд. 43 млрд по уходу за нетрудоспособными гражданами. Тоже отношения к пенсионной системе не имеют. Почему были эти дополнительные процедуры поручены фонду? Потому что долгое время только он обладал системой персонализированного учета граждан. Но говорить о дефиците ПФР нельзя. Потому что все эти выплаты обязано компенсировать государство из бюджета», - перечислил Рязанский.

Ранее Валерий Рязанский рассказал НСН от чего зависит наполняемость Пенсионного фонда России.

