В Совфеде назвали срок индексации пенсий в России

Индексация пенсий будет проводиться до 2024 года. Это прописано в специальном законе, напомнил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский на онлайн-брифинге НСН «Антирекорд дефицита ПФР: с чем останутся пенсионеры?».

«Индексация пенсий до 2024 года прописана в федеральном законе. Все эти цифры известны. Могу их напомнить. В этом году пенсии проиндексированы на 6,6- 6,7%, в 2021-м – будут проиндексированы на 6,3-6,5%, 2022-м - на 5,9%, в 2023-24 годах – на 5,6%» - сказал сенатор.

Ранее Валерий Рязанский рассказал НСН от чего зависит наполняемость Пенсионного фонда России.

