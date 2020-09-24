В Совфеде назвали срок индексации пенсий в России
Индексация пенсий будет проводиться до 2024 года. Это прописано в специальном законе, напомнил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский на онлайн-брифинге НСН «Антирекорд дефицита ПФР: с чем останутся пенсионеры?».
«Индексация пенсий до 2024 года прописана в федеральном законе. Все эти цифры известны. Могу их напомнить. В этом году пенсии проиндексированы на 6,6- 6,7%, в 2021-м – будут проиндексированы на 6,3-6,5%, 2022-м - на 5,9%, в 2023-24 годах – на 5,6%» - сказал сенатор.
Ранее Валерий Рязанский рассказал НСН от чего зависит наполняемость Пенсионного фонда России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru