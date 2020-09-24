Рязанский: Катаклизмов в пенсионной системе нет и не будет!

Дефицит Пенсионного фонда России (ПФР) не может составлять 38%, как ранее сообщалось в СМИ. Об этом на онлайн-брифинг е НСН «Антирекорд дефицита ПФР: с чем останутся пенсионеры?» заявил председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский.

«Если объем пенсионной системы порядка 10 трлн рублей то дефицит 3,8 трлн? Такого быть не может! Ни статистически, ни физически! Дефицита в пенсионной системе быть не может. Могут быть недополучены взносы в ПФР из-за неуплаты, серых зарплат, пандемии. Это на 200 с лишним миллиардов. Но государство обязано компенсировать любой дефицит пенсионной системы. Никаких катаклизмов в пенсионной системе нет и не будет!» - заявил Рязанский.

Ранее СМИ сообщали, что дефицит бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год составил рекордные за пять лет 295 миллиардов рублей, что составляет 38% всех доходов фонда.

