«Хит из туалета»: Александр Шоуа сравнил тексты современных рэперов с советскими песнями

Песни современных артистов уступают советским композициям по музыке и текстам, заявил НСН Александр Шоуа.

Современные хиты часто лишены мелодии и глубокого текста, но важно напоминать слушателям о том, что такое настоящая музыка, сказал в пресс-центре НСН заслуженный артист Республики Абхазия и Южной Осетии, певец, композитор Александр Шоуа.

Шоуа представил проект для поддержки юных музыкантов Абхазии

«Посмотрите, что говорят сегодняшние рэперы, эта субкультура повела за собой миллионы людей. Мы перестали говорить людям, что такое любовь, настоящая музыка. А ведь только советские песни, которые проходили ценз, до сих пор живы. Там были музыка, слова, все было по-настоящему. Поэты назывались поэтами, композиторы композиторами. Сегодня любой мальчик из уборной выходит с ноутбуком и новым хитом. А это неправда, и мы в неправду не играем», - заявил он.

Сотни песен и правильные ценности: Какое творчество поддерживает государство

Шоуа также подчеркнул, что учитывал два критерия при отборе молодых артистов в свой новый проект «ШОУАБХАЗИИ».

«Критерии отбора – талант и работоспособность, потому что это продвижение человека не одноразовое. Это толчок в стратосферу, где летают большие артисты. Нужно выбрать людей, которые смогут это сделать. Обладают работоспособностью и толикой таланта. Эти ребята именно такие», - заметил он.

Ранее он сообщил «Радиоточке НСН», что проект «ШОУАБХАЗИИ» поможет молодым абхазским исполнителям заявить о себе в России. При этом артисты будут исполнять песни на двух языках - русском и абхазском.

