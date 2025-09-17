«Хит из туалета»: Александр Шоуа сравнил тексты современных рэперов с советскими песнями

Шоуа также подчеркнул, что учитывал два критерия при отборе молодых артистов в свой новый проект «ШОУАБХАЗИИ».

«Критерии отбора – талант и работоспособность, потому что это продвижение человека не одноразовое. Это толчок в стратосферу, где летают большие артисты. Нужно выбрать людей, которые смогут это сделать. Обладают работоспособностью и толикой таланта. Эти ребята именно такие», - заметил он.

Ранее он сообщил «Радиоточке НСН», что проект «ШОУАБХАЗИИ» поможет молодым абхазским исполнителям заявить о себе в России. При этом артисты будут исполнять песни на двух языках - русском и абхазском.

