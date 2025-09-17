«Хит из туалета»: Александр Шоуа сравнил тексты современных рэперов с советскими песнями
Песни современных артистов уступают советским композициям по музыке и текстам, заявил НСН Александр Шоуа.
Современные хиты часто лишены мелодии и глубокого текста, но важно напоминать слушателям о том, что такое настоящая музыка, сказал в пресс-центре НСН заслуженный артист Республики Абхазия и Южной Осетии, певец, композитор Александр Шоуа.
«Посмотрите, что говорят сегодняшние рэперы, эта субкультура повела за собой миллионы людей. Мы перестали говорить людям, что такое любовь, настоящая музыка. А ведь только советские песни, которые проходили ценз, до сих пор живы. Там были музыка, слова, все было по-настоящему. Поэты назывались поэтами, композиторы композиторами. Сегодня любой мальчик из уборной выходит с ноутбуком и новым хитом. А это неправда, и мы в неправду не играем», - заявил он.
Шоуа также подчеркнул, что учитывал два критерия при отборе молодых артистов в свой новый проект «ШОУАБХАЗИИ».
«Критерии отбора – талант и работоспособность, потому что это продвижение человека не одноразовое. Это толчок в стратосферу, где летают большие артисты. Нужно выбрать людей, которые смогут это сделать. Обладают работоспособностью и толикой таланта. Эти ребята именно такие», - заметил он.
Ранее он сообщил «Радиоточке НСН», что проект «ШОУАБХАЗИИ» поможет молодым абхазским исполнителям заявить о себе в России. При этом артисты будут исполнять песни на двух языках - русском и абхазском.
