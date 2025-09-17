Сотни песен и правильные ценности: Какое творчество поддерживает государство

Как добавил Карманов, песни, созданные при поддержке фонда, будут нести правильные ценности.

«Наши страны, Россия и Абхазия, у нас общие ценности. Про любовь к людям, чувство локтя, дружбы, коллективизма в хорошем смысле слова. Проект «ШОУАБХАЗИИ» обладает повышенной ценностью. Культура объединяет людей, но мы видим и примеры, когда она попадает в руки людей, которые посредством культуры пытаются людей разобщить. Нас культура объединяет, шикарная идея исполнять песни на разных языках. Наша мечта, чтобы на радиостанциях появились песни на двух языках. Эта традиции жива с советских времен, мы все пели на всех языках. Государство должно выделять деньги на поддержку контента. Благодаря этому, например, мы видим всплеск детских песен. Однако все не так легко, фонд, будучи заказчиком, опирается на мнение экспертного сообщества», - заметил собеседник НСН.

Ранее Александр Шоуа сообщил «Радиоточке НСН», что проект «ШОУАБХАЗИИ» поможет молодым абхазским исполнителям заявить о себе в России.

