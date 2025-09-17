Сотни песен и правильные ценности: Какое творчество поддерживает государство
Президентский фонд культурных инициатив сегодня не просто оказывает грантовую поддержку, а выступает заказчиком музыкального контента, рассказал НСН Роман Карманов.
Заслуженный артист Республики Абхазия и Южной Осетии, певец, композитор Александр Шоуа представил в пресс-центре НСН проект «ШОУАБХАЗИИ». Государство сегодня заинтересовано в поддержке молодых музыкантов и продвижении их творчества, объяснил в пресс-центре НСН генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив, медиаменеджер Роман Карманов.
«С этого года есть средства поддержки музыкального контента. Фонд является заказчиком контента. Одним из результатов первого конкурса стал проект, о котором мы говорим. Фонд поддерживает ценностно-ориентированный музыкальный контент в виде записи песен, производства музыкальных клипов, телевизионных версий концертов. По итогам первого конкурса мы поддержим больше тысячи единиц контента – порядка 600 песен, 100 из которых уже выпущены, и порядка 400 клипов. Государство системно начало поддерживать музыкальную индустрию. Практически во всех случаях, если бы этой поддержки не было, не было и большинства клипов и альбомов, которые должны выйти. Многие из этих артистов являются восходящими звездами. Они нуждаются в поддержке на этом этапе. Мы предоставляем деньги не только на производство, но и на продвижение контента. Конкурс будет идти до 2030 года точно. Надеемся, такая серьезная поддержка повлияет на образ нашей индустрии», - заявил он.
Как добавил Карманов, песни, созданные при поддержке фонда, будут нести правильные ценности.
«Наши страны, Россия и Абхазия, у нас общие ценности. Про любовь к людям, чувство локтя, дружбы, коллективизма в хорошем смысле слова. Проект «ШОУАБХАЗИИ» обладает повышенной ценностью. Культура объединяет людей, но мы видим и примеры, когда она попадает в руки людей, которые посредством культуры пытаются людей разобщить. Нас культура объединяет, шикарная идея исполнять песни на разных языках. Наша мечта, чтобы на радиостанциях появились песни на двух языках. Эта традиции жива с советских времен, мы все пели на всех языках. Государство должно выделять деньги на поддержку контента. Благодаря этому, например, мы видим всплеск детских песен. Однако все не так легко, фонд, будучи заказчиком, опирается на мнение экспертного сообщества», - заметил собеседник НСН.
Ранее Александр Шоуа сообщил «Радиоточке НСН», что проект «ШОУАБХАЗИИ» поможет молодым абхазским исполнителям заявить о себе в России.
