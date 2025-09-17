В противовес рэперам: Каких песен не хватает в России
Музыка должна формировать позитивное отношение к жизни, заявил НСН Роман Карманов.
Важно, чтобы в России выходило больше песен, в которых есть хорошая музыка и стихи, сказал в пресс-центре НСН генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив, медиаменеджер Роман Карманов.
«Когда речь заходит о ценностно-ориентированной музыке, почему-то всех уносит в сторону патриотики. Однако мы просто хотим, чтобы были стихи, музыка. Должны быть песни, которые формируют позитивное отношение к жизни. Я как-то изучал творчество молодых артистов, которые используют мат в своих песнях. Есть девочки, поющие вполне взрослые тексты, в которых содержится мат. Авторы какие-то здоровые дядьки, которые вкладывают молодому артисту разрушительный контент. Даже сам исполнитель оценить этот контент не может. Этому мы должны составить противовес, и составим», - заявил он.
Ранее заслуженный артист Республики Абхазия и Южной Осетии, певец, композитор Александр Шоуа сообщил «Радиоточке НСН», что важно напоминать слушателям о том, что такое настоящая музыка. По его словам, современные хиты во многом уступают советским песням.
