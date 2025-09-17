Участница проекта «ШОУАБХАЗИИ» объяснила важность национального достояния в песнях
Певица Валерия Делба раскрыла НСН детали работы над музыкальным материалом для проекта «ШОУАБХАЗИИ» .
Хорошая песня должна сочетать в себе национальное достояние и эмоции, рассказала в пресс-центре НСН певица, участница шоу «Ну-ка, все вместе!» Валерия Делба.
«Этот проект действительно взрастил уверенность в том, что делаешь. Был тщательный отбор песен, который мы производили достаточное время. Александр Шоуа предоставил свои песни, которые не были выпущены и нигде не звучали. Он помогал с отбором, давал комментарии по музыкальному материалу. Это радость и честь, исполнять песню, которую он подарил. Национальное достояние всегда должно быть, тем более в песнях, которые подразумевают эту структуру. Конечно же, важна эмоциональная составляющая. Надо уметь сочетать в себе все, чтобы это было действительно качественным продуктом», - заявила она.
Ранее Александр Шоуа сообщил «Радиоточке НСН», что проект «ШОУАБХАЗИИ» поможет молодым абхазским исполнителям заявить о себе в России. Он также уточнил, что артисты будут исполнять песни сразу на двух языках – русском и абхазском.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Квартирник группы eaZZy Top прошел на радио ROCK FM
- ВС РФ поразили на Украине объекты железнодорожной инфраструктуры
- Володин призвал чиновников отказаться от отдыха за границей
- Сыграем на «фирме»: Западные музыкальные инструменты возвращаются в Россию
- Интернет от российского аналога Starlink будет дороже обычного
- Россиянам рассказали, как голодать без вреда для здоровья
- Сотрудники на удаленке систематически перерабатывают, но дольше спят
- Критик Бабичев назвал звезд 1990-х, способных снова стать популярными
- Солидная цепь: Почему россияне перешли на украшения из серебра
- Песков: Россия не подвержена влиянию европейских санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru