Участница проекта «ШОУАБХАЗИИ» объяснила важность национального достояния в песнях

«Этот проект действительно взрастил уверенность в том, что делаешь. Был тщательный отбор песен, который мы производили достаточное время. Александр Шоуа предоставил свои песни, которые не были выпущены и нигде не звучали. Он помогал с отбором, давал комментарии по музыкальному материалу. Это радость и честь, исполнять песню, которую он подарил. Национальное достояние всегда должно быть, тем более в песнях, которые подразумевают эту структуру. Конечно же, важна эмоциональная составляющая. Надо уметь сочетать в себе все, чтобы это было действительно качественным продуктом», - заявила она.

Ранее Александр Шоуа сообщил «Радиоточке НСН», что проект «ШОУАБХАЗИИ» поможет молодым абхазским исполнителям заявить о себе в России. Он также уточнил, что артисты будут исполнять песни сразу на двух языках – русском и абхазском.

