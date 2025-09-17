Александр Шоуа раскрыл трагический смысл песни «Брат»

Композиция понятна каждому, кто хоть раз терял близкого человека, заявил НСН Александр Шоуа 

Заслуженный артист Республики Абхазия и Южной Осетии, певец, композитор Александр Шоуа в пресс-центре НСН рассказал, что песня «Брат», которую он представил в апреле 2025 года, навеяна личной трагедией и была написана за 10 минут.

Участница проекта «ШОУАБХАЗИИ» объяснила важность национального достояния в песнях

«Это огромная потеря в моей жизни, я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Тайный смысл песни становится явным уже спустя две строчки. Эта песня о моем потерянном брате откликается в сердце каждого человека, который когда-то из своей записной книжки удалил чей-то номер. Это затрагивает каждого из нас. Песня сильная, я написал ее за 10 минут. Мы разговаривали о брате, я попросил лист бумаги, ручку, написал стихи. После этого тут же родилась музыка», - рассказал он.

Ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» он отметил, что современные хиты часто лишены мелодии и глубокого текста, но важно напоминать слушателям о том, что такое настоящая музыка.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН / Игорь Войдаков
ТЕГИ:Музыка

Горячие новости

Все новости

партнеры