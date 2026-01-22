Депутат Буцкая рассказала, куда обратиться жертвам абьюза
Женщина может прийти в кризисный центр с детьми и жить там до полугода, заявила в пресс-центре НСН Татьяна Буцкая.
Уже сейчас любая женщина в беде может зайти на Госуслуги в раздел «Кризисная ситуация» и найти ближайший к себе кризисный центр, где ей помогут. Об этом в пресс-центре НСН рассказал первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«У нас много кризисных центров, которые открывают некоммерческие организации, православные организации. Почему женщины терпят? Идти некуда. Женщина будет терпеть ради ребенка, ради крыши над головой. Мы для этих женщин говорим: вы можете прийти в этот кризисный центр сегодня, даже если нет документов, зимней одежды – не страшно. С тремя детьми тоже примут. Кризисный центр – это, прежде всего, крыша над головой, женщина там может жить до полугода. С ней проводится психологическая и юридическая работа по выходу из сложной жизненной ситуации. Ей могут помочь с оформлением пособий, снять квартиру. Более того, у нас на Госуслугах появился отдельный раздел «Кризисная ситуация». Там можно позвонить на горячую линию, найти ближайший кризисный центр», - рассказала она.
Ранее клинический психолог, юрист по семейным (гражданским) спорам, Анастасия Локтионова рассказала в пресс-центре НСН, что более половины женщин подвергались физическому насилию от мужчины хотя бы раз, однако 18% даже затрудняются ответить, что можно отнести к физическому насилию.
