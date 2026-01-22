«У нас много кризисных центров, которые открывают некоммерческие организации, православные организации. Почему женщины терпят? Идти некуда. Женщина будет терпеть ради ребенка, ради крыши над головой. Мы для этих женщин говорим: вы можете прийти в этот кризисный центр сегодня, даже если нет документов, зимней одежды – не страшно. С тремя детьми тоже примут. Кризисный центр – это, прежде всего, крыша над головой, женщина там может жить до полугода. С ней проводится психологическая и юридическая работа по выходу из сложной жизненной ситуации. Ей могут помочь с оформлением пособий, снять квартиру. Более того, у нас на Госуслугах появился отдельный раздел «Кризисная ситуация». Там можно позвонить на горячую линию, найти ближайший кризисный центр», - рассказала она.

Ранее клинический психолог, юрист по семейным (гражданским) спорам, Анастасия Локтионова рассказала в пресс-центре НСН, что более половины женщин подвергались физическому насилию от мужчины хотя бы раз, однако 18% даже затрудняются ответить, что можно отнести к физическому насилию.

