«Некоторые женщины поступают очень грамотно, когда собирают аудиозаписи, видеозаписи. Потому что потом мужчина говорит: «Такого не было, я такого не говорил». Это не просто как вещдок, чтобы привлечь к головной ответственности, но еще и информация для психологов, чтобы мужчину подкорректировать, чтобы он сам послушал, что, условно, говорил по пьяни. Потому что мужчина и женщина приходят к нам и говорят разные вещи. И нам нужны доказательства, медицинские справки, финансовые документы, что он где-то снимал, использовал какие-то деньги. Тогда нам, сотрудникам полиции, легче с ним беседовать, его предупреждать – это основания», - рассказал он.

Ранее клинический психолог, юрист по семейным (гражданским) спорам Анастасия Локтионова в пресс-центре НСН рассказала, что, по статистике, в 70% случаев жертвами при семейно-бытовом убийстве являются женщины.

