Ветеран угрозыска Лобарев посоветовал записывать абьюз на диктофон как вещдок
Сотрудникам полиции нужны доказательства, чтобы начать расследовать насилие в семье, заявил в пресс-центре НСН Алексей Лобарев.
Если мужчина проявляет насилие по отношению к женщине, ей необходимо собрать любые фото-или видеодоказательства, чтобы у сотрудников полиции были основания для допроса и разбирательств. Об этом в пресс-центре НСН рассказал руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев.
«Некоторые женщины поступают очень грамотно, когда собирают аудиозаписи, видеозаписи. Потому что потом мужчина говорит: «Такого не было, я такого не говорил». Это не просто как вещдок, чтобы привлечь к головной ответственности, но еще и информация для психологов, чтобы мужчину подкорректировать, чтобы он сам послушал, что, условно, говорил по пьяни. Потому что мужчина и женщина приходят к нам и говорят разные вещи. И нам нужны доказательства, медицинские справки, финансовые документы, что он где-то снимал, использовал какие-то деньги. Тогда нам, сотрудникам полиции, легче с ним беседовать, его предупреждать – это основания», - рассказал он.
Ранее клинический психолог, юрист по семейным (гражданским) спорам Анастасия Локтионова в пресс-центре НСН рассказала, что, по статистике, в 70% случаев жертвами при семейно-бытовом убийстве являются женщины.
