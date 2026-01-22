«Первый «красный флаг» – это, конечно, всегда нарушение границ. Например, когда человек приходит на свидание и начинает сразу определять твою реальность и как тебе себя вести: закажи вот это, встретимся так-то, то есть не спрашивает твоего мнения. Иногда, это показатель мужественности, но когда женщины вообще в этом не существует, здесь стоит посмотреть, это разово, или у него в принципе такая модель отношений. Дальше – не толерантность к отказу. Если вы на свидании, например, говорите «нет» по какому-либо поводу, и мужчина на это реагирует неадекватно, например, начинаются угрозы, обида, манипуляции, то это тоже «красный флаг». Помним, что абьюз начинается очень тихо, но все ведут себя по одной схеме. Потом абьюзер создает стремительную близость, задаривает подарками, устраивает постоянные свидания, потом начинает исчезать. Это все эмоциональные качели. Начинается продавливание ваших границ. Это явный сигнал, что все не в порядке», - раскрыла она.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала в пресс-центре НСН, что уже сейчас любая женщина в беде может зайти на Госуслуги в раздел «Кризисная ситуация» и найти ближайший к себе кризисный центр, где ей помогут.

