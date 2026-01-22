«У нас есть рекомендация Всемирной организации здравоохранения, которая как раз говорит о том, что нужно встать и уйти в случае абьюза на работе. Но это крайняя мера. Все зависит от корпоративной культуры. Если это маленькая компания, где хозяин-барин, то от того, что вы напишите в HR-службу какую-то записку о неподобающем поведении руководства, маловероятно, что что-то решится. Что мы понимаем под абьюзом на работе? Это систематические обесценивания, угрозы, именно систематические, а не что-то разовое. В крупных корпоративных структурах есть система HR-служб, куда можно писать служебные записки. Можно обращаться в суд по поводу незаконного увольнения, или если лишили премии незаконно. Опять же, иногда стресс для психики от абьюза на работе серьезнее, чем от стресса по поиску новой работы. Иногда, лучше потратить время на поиск новой работы», - отметила она.

Ранее HR-эксперт, основатель Центра переподготовки и повышения квалификации «Профимейкер» Юлия Цыганкова в пресс-центре НСН заявила, что сегодня психологическому состоянию руководителей уделяется недостаточное внимание, а ведь именно они ответственны за обстановку в коллективе.

