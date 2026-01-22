Более половины женщин подвергались физическому насилию от мужчины хотя бы раз, однако 18% даже затрудняются ответить, что можно отнести к физическому насилию. Об этом в пресс-центре НСН рассказала клинический психолог, юрист по семейным (гражданским) спорам Анастасия Локтионова.

«Есть статистика, которая была сделана на основании приговоров судов по насильственным преступлениям. У нас есть информация, что именно женщины являются жертвами насилия, и, более того, примерно 40% убийств совершается на семейно-бытовой почве, и при этом в 70% случаев жертвами являются женщины. Более того, я проводила опрос среди своих подписчиц перед этой пресс-конференцией, и 65% из них ответили, что подвергались физическому насилию раз и более, но парадокс в том, что 18% заявили, что не знают, что отнести к физическому насилию. А на самом деле, помимо избиений, сломанных костей, к физическому насилию мы, с точки зрения психологии, относим те же шлепки, щипки, придушение, удержание в каком-то одном пространстве, разрушение мебели, удары рядом с ее лицом. По этому поводу статистики нет вообще», - рассказала она.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что сотрудников полиции, не принимающих заявления от избитых мужьями женщин даже после предъявления справок о травмах, следует лишать квалификации и увольнять, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

