Юрист: Около 40% убийств совершается на семейно-бытовой почве
По статистике, в 70% случаев жертвами при семейно-бытовом убийстве являются женщины, заявила в пресс-центре НСН Анастасия Локтионова.
Более половины женщин подвергались физическому насилию от мужчины хотя бы раз, однако 18% даже затрудняются ответить, что можно отнести к физическому насилию. Об этом в пресс-центре НСН рассказала клинический психолог, юрист по семейным (гражданским) спорам Анастасия Локтионова.
«Есть статистика, которая была сделана на основании приговоров судов по насильственным преступлениям. У нас есть информация, что именно женщины являются жертвами насилия, и, более того, примерно 40% убийств совершается на семейно-бытовой почве, и при этом в 70% случаев жертвами являются женщины. Более того, я проводила опрос среди своих подписчиц перед этой пресс-конференцией, и 65% из них ответили, что подвергались физическому насилию раз и более, но парадокс в том, что 18% заявили, что не знают, что отнести к физическому насилию. А на самом деле, помимо избиений, сломанных костей, к физическому насилию мы, с точки зрения психологии, относим те же шлепки, щипки, придушение, удержание в каком-то одном пространстве, разрушение мебели, удары рядом с ее лицом. По этому поводу статистики нет вообще», - рассказала она.
Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что сотрудников полиции, не принимающих заявления от избитых мужьями женщин даже после предъявления справок о травмах, следует лишать квалификации и увольнять, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ветеран угрозыска Лобарев посоветовал записывать абьюз на диктофон как вещдок
- Психолог рассказала, как вычислить абьюзера
- ФХР обжалует недопуск российских хоккеистов до турниров IIHF
- Живое умерло: Как музыкальные стриминги одержали полную победу над слушателем
- Депутат Буцкая рассказала, куда обратиться жертвам абьюза
- Путин заявил о готовности направить миллиард долларов в Совет мира
- Юрист: Около 40% убийств совершается на семейно-бытовой почве
- США официально учредили Совет мира по сектору Газа
- Губернатор Курской области Хинштейн попал в ДТП
- Главы МИД РФ и Белоруссии обсудили «Совет мира»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru