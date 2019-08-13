13.08.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «5 лет без хамона и пармезана. Итоги продэмбарго в России»

На протяжении 5 лет в России активно ведётся политика импортозамещения, вызванная действием продовольственного эмбарго на многие виды сельхозпродукции, сырья и продовольствия. С августа 2014 года был частично прекращён импорт из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. В первую очередь под запрет попали мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция. На данный момент запрет на поставки действует до 2020 года. Кроме того, на российском рынке отметили основные отрасли, которым выгодны продовольственные контрсанкции: объём производства сыра в России возрос на 37 процентов, производство плодов и ягод на 22 процента, а сбор овощей почти на 9 процентов.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о положительных и негативных последствиях политики импортозамещения, а также о дальнейшем её влиянии на российскую экономику.

Участники пресс-конференции:

Православный предприниматель Герман Стерлигов;

Сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов;

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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