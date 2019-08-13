Эксперты рассказали, что ждет Россию после санкций

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в беседе с НСН заявил, что в случае отмены санкций, на смену им сразу же придут заградительные пошлины.

«Если бы такое случилось, и санкции были бы отменены, а у российского руководства появился бы повод отменить контрсанкции, то политика, скорее всего, приняла бы новую форму. Это был бы либо запрет на ввоз на основе каких-то биологических претензий, то есть чистоты или загрязненности продуктов, либо это таможенные пошлины. потому что сейчас в глубочайшем кризисе находится Всемирная торговая организация, мало кто на нее оглядывается. Поэтому на смену контрсанкциям вероятно со временем придут заградительные пошлины», - рассказал Колташов.

Сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов в беседе с НСН в свою очередь добавил, что отмена контрсанкций приведет к тому, что в первую очередь пострадает молочная продукция, а также область мясопереработки. Решать эту проблему он предложил путем диверсификации.

«Давайте будем говорить откровенно: сегодня не мы приходим выбирать в магазин продукты, которые хотим купить, а за нас выбирают то, что мы должны потом из какого-то перечня выбрать. К сожалению, сегодня это так. Промышленные крупные холдинги начинают строить свои сети. Каждый ли из нас может себе позволить стейк за 600 рублей за двести граммов купить? Полагаю, что нет. Такое себе позволить не может 90% населения. Поэтому отмена, конечно, ударит больно. Но нужно диверсифицировать именно вопросы поддержки крестьянских фермерских хозяйств на территории России не по принципу объема, по принципу поддержки человека на земле, который производит больше продуктов питания», - заключил собеседник НСН.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в беседе с НСН, в чем заключалась главная идея политики импортозамещения в России.

