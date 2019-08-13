Эксперты рассказали, что ждет Россию после санкций
Сопредседатель «Росконтроля» и руководитель центра политэкономических исследований поспорили в эфире НСН о дальнейшей судьбе санкций в адрес России.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «5 лет без хамона и пармезана. Итоги продэмбарго в России».
На протяжении 5 лет в России активно ведётся политика импортозамещения, вызванная действием продовольственного эмбарго на многие виды сельхозпродукции, сырья и продовольствия. С августа 2014 года был частично прекращён импорт из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. В первую очередь под запрет попали мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция. На данный момент запрет на поставки действует до 2020 года. Кроме того, на российском рынке отметили основные отрасли, которым выгодны продовольственные контрсанкции: объём производства сыра в России возрос на 37%, производство плодов и ягод на 22%, а сбор овощей почти на 9%.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в беседе с НСН заявил, что в случае отмены санкций, на смену им сразу же придут заградительные пошлины.
«Если бы такое случилось, и санкции были бы отменены, а у российского руководства появился бы повод отменить контрсанкции, то политика, скорее всего, приняла бы новую форму. Это был бы либо запрет на ввоз на основе каких-то биологических претензий, то есть чистоты или загрязненности продуктов, либо это таможенные пошлины. потому что сейчас в глубочайшем кризисе находится Всемирная торговая организация, мало кто на нее оглядывается. Поэтому на смену контрсанкциям вероятно со временем придут заградительные пошлины», - рассказал Колташов.
Сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов в беседе с НСН в свою очередь добавил, что отмена контрсанкций приведет к тому, что в первую очередь пострадает молочная продукция, а также область мясопереработки. Решать эту проблему он предложил путем диверсификации.
«Давайте будем говорить откровенно: сегодня не мы приходим выбирать в магазин продукты, которые хотим купить, а за нас выбирают то, что мы должны потом из какого-то перечня выбрать. К сожалению, сегодня это так. Промышленные крупные холдинги начинают строить свои сети. Каждый ли из нас может себе позволить стейк за 600 рублей за двести граммов купить? Полагаю, что нет. Такое себе позволить не может 90% населения. Поэтому отмена, конечно, ударит больно. Но нужно диверсифицировать именно вопросы поддержки крестьянских фермерских хозяйств на территории России не по принципу объема, по принципу поддержки человека на земле, который производит больше продуктов питания», - заключил собеседник НСН.
Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в беседе с НСН, в чем заключалась главная идея политики импортозамещения в России.
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