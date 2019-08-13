В Росконтроле назвали Росстат фантастами

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «5 лет без хамона и пармезана. Итоги продэмбарго в России».

На протяжении 5 лет в России активно ведётся политика импортозамещения, вызванная действием продовольственного эмбарго на многие виды сельхозпродукции, сырья и продовольствия. С августа 2014 года был частично прекращён импорт из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. В первую очередь под запрет попали мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция. На данный момент запрет на поставки действует до 2020 года. Кроме того, на российском рынке отметили основные отрасли, которым выгодны продовольственные контрсанкции: объём производства сыра в России возрос на 37%, производство плодов и ягод на 22%, а сбор овощей почти на 9%.

Сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов в беседе с НСН усомнился в корректности исследований Росстата, в частности, в вопросах импортозамещения.

«Уровень фальсификации, уровень некачественных и небезопасных товаров достигает по ряду отраслей 40-60%. Когда мы вводили контрсанкции, то говорили, что по некоторым направлениям, та же молочка, - путь неблизкий. Потому что корова должна родить, теленок вырасти. Первое молоко, которое дает корова, появляется после пяти лет. Вот сегодня прошло пять лет. Удои не повысились. Я уже говорил, что у нас есть ложь, есть суперложь, а есть еще статистика. Вот у нас есть Росстат. Это, ну, некие такие фантасты», - заявил он.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в беседе с НСН, в чем заключалась главная идея политики импортозамещения в России.

