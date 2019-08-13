Колташов: Импортозамещение не сделает россиян богаче

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «5 лет без хамона и пармезана. Итоги продэмбарго в России».

На протяжении 5 лет в России активно ведётся политика импортозамещения, вызванная действием продовольственного эмбарго на многие виды сельхозпродукции, сырья и продовольствия. С августа 2014 года был частично прекращён импорт из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. В первую очередь под запрет попали мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция. На данный момент запрет на поставки действует до 2020 года. Кроме того, на российском рынке отметили основные отрасли, которым выгодны продовольственные контрсанкции: объём производства сыра в России возрос на 37%, производство плодов и ягод на 22%, а сбор овощей почти на 9%.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в беседе с НСН, в чем заключалась главная идея политики импортозамещения в России.

«Основная идея политики импортозамещения состояла не в том, чтобы на наших столах появилось больше собственных продуктов. Не это было главным. Главным был экспорт! Главной была борьба за внешние рынки. Государственная политика была направлена на то, чтобы, в первую очередь, субсидировать, поощрять компании, которые могут выходить на внешние рынки. В первую очередь, это были крупнейшие компании, агрохолдинги, естественно. А что касается чистоты их производства, то здесь уже много было сказано, что это далеко неидеально. Но, тем не менее, развитие сельского хозяйства и массовое производство сельского хозяйства все равно будет опираться на крупные компании. Но дело все в том, что весь этот рост и “парад показателей”, который длился все эти пять лет, прямо скажем, не в состоянии скрыть тот факт, что основная масса населения очень бедна» , - заявил он.

Ранее сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов в беседе с НСН заявил, что отмена контрсанкций приведет к негативным последствиям для российских предпринимателей и фермеров.

