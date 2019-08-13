Названы итоги антисанкционной политики России

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «5 лет без хамона и пармезана. Итоги продэмбарго в России».

На протяжении 5 лет в России активно ведётся политика импортозамещения, вызванная действием продовольственного эмбарго на многие виды сельхозпродукции, сырья и продовольствия. С августа 2014 года был частично прекращён импорт из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. В первую очередь под запрет попали мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция. На данный момент запрет на поставки действует до 2020 года.

К пресс-конференции Научно-исследовательский финансовый институт эксклюзивно для НСН презентовал выкладки данных об итогах антисанкционной политики России (эмбарго) в отношении сельскохозяйственных и продовольственных товаров за период с 2014 по 2018 годы.

По данным материалов института, в течение этого периода импорт из «третьих стран» заметно уменьшился с 35 млрд. долларов до 25 млрд. долларов. Однако, несмотря на это, специалисты заявили о тенденции к стабилизации ситуации. Кроме того, импорт из стран Евразийского экономического союза стабильно находится в пределах 4-5 млрд. долларов с тенденцией к дальнейшему росту.

Тем временем, экспорт в «третьи страны» с 2014 года вырос с 15 млрд. долларов до 22 млрд. в, а в страны ЕАЭС стабильно находится в пределах 3-4 млрд. долларов.