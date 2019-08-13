Названы итоги антисанкционной политики России
Специалисты Научно-исследовательского финансового института подготовили специально для НСН отчет об итогах антисанкционной политики России в отношении сельскохозяйственных и продовольственных товаров.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «5 лет без хамона и пармезана. Итоги продэмбарго в России».
На протяжении 5 лет в России активно ведётся политика импортозамещения, вызванная действием продовольственного эмбарго на многие виды сельхозпродукции, сырья и продовольствия. С августа 2014 года был частично прекращён импорт из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. В первую очередь под запрет попали мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция. На данный момент запрет на поставки действует до 2020 года.
К пресс-конференции Научно-исследовательский финансовый институт эксклюзивно для НСН презентовал выкладки данных об итогах антисанкционной политики России (эмбарго) в отношении сельскохозяйственных и продовольственных товаров за период с 2014 по 2018 годы.
По данным материалов института, в течение этого периода импорт из «третьих стран» заметно уменьшился с 35 млрд. долларов до 25 млрд. долларов. Однако, несмотря на это, специалисты заявили о тенденции к стабилизации ситуации. Кроме того, импорт из стран Евразийского экономического союза стабильно находится в пределах 4-5 млрд. долларов с тенденцией к дальнейшему росту.
Тем временем, экспорт в «третьи страны» с 2014 года вырос с 15 млрд. долларов до 22 млрд. в, а в страны ЕАЭС стабильно находится в пределах 3-4 млрд. долларов.
Итоги антисанкционной политики России (эмбарго) в отношении сельскохозяйственных и продовольственных товаров за период 2014-2018 годыФОТО: Научно-исследовательский финансовый институт//НСН
В НИФИ также озвучили и ключевые проблемные вопросы, решение которых еще только предстоит найти. В частности, лучшего оставляет желать качество российских товаров, за счет которых происходит импортозамещение. Также, перед Россией стоит задача компенсировать потери от эмбарго в традиционных группах, таких как мясо, овощи, фрукты, чай, пищевые продукты, напитки. Поясняется, что большая доля этих товаров обладает высокой добавленной стоимостью.
Ранее руководитель Департамента маркетинга, профессор НИУ-ВШЭ, доктор экономических наук Игорь Липсиц в интервью НСН сделал предположение о том, что в стране готовится мягкий вариант отмены российских антисанкций на импортные продукты.
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