Росконтроль: Отмена контрсанкций обанкротит фермеров России

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «5 лет без хамона и пармезана. Итоги продэмбарго в России».

На протяжении 5 лет в России активно ведётся политика импортозамещения, вызванная действием продовольственного эмбарго на многие виды сельхозпродукции, сырья и продовольствия. С августа 2014 года был частично прекращён импорт из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. В первую очередь под запрет попали мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция. На данный момент запрет на поставки действует до 2020 года. Кроме того, на российском рынке отметили основные отрасли, которым выгодны продовольственные контрсанкции: объём производства сыра в России возрос на 37%, производство плодов и ягод на 22%, а сбор овощей почти на 9%.

Сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов в беседе с НСН заявил, что отмена контрсанкций приведет к негативным последствиям для российских предпринимателей и фермеров.

«Существуют отрасли, где произошел рост производства. Это, в первую очередь, плодово-овощная продукция, виноделие, производство птицы. Но вот если в такой отрасли, как молочная завтра отменить контрсанкции вдруг, то мелкий фермер, мелкий, средний, крупный предприниматель просто не выдержит, к сожалению, ни качественную, ни ценовую конкуренцию с товарами, которая производится в Европе», - рассказал он.

Ранее сообщалось о том, что снят запрет на поставки в Россию крупного и мелкого рогатого скота из стран ЕС, который был введен в 2013 году. Экономист, советник по макроэкономике гендиректора брокерского дома «Открытие-брокер» Сергей Хестанов в эфире НСН предположил, что этот шаг может стать первым на пути к снятию санкций.



