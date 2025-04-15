16.04.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится на тему: «Мокрое» место: Как в России восполнят дефицит авиабилетов»»

По заявлению главы Минэкономразвития России Максима Решетникова, в летний сезон 2025 года возможен дефицит авиабилетов во время перелётов по России. По его прогнозу, туристический поток по России ожидается на уровне 48 млн поездок, что на 3,6 млн больше, чем в 2024 году. К тому же лето 2025 года грозит ощутимым ударом по кошельку путешественников — цены на авиабилеты вырастут на 10–15% по сравнению с прошлым летом, а на некоторых направлениях — и на все 40%. Об этом заранее предупреждают участники рынка авиаперевозок. Эксперты также спрогнозировали, что к концу 2025 года пассажиропоток российских авиакомпаний может и вовсе сократиться на 6,3%. Основная причина – дефицит самолетов и износ флота.

Недавно Госдума приняла поправки в Воздушный кодекс, разрешающие российским авиаперевозчикам брать в аренду самолеты иностранных авиакомпаний вместе с экипажами («мокрый лизинг») для выполнения международных перевозок. Но теперь важно, чтобы зарубежные перевозчики согласились на сотрудничество. Это решение должно помочь российским авиакомпаниям оперативно пополнить флот и поддерживать международное авиасообщение в условиях ограничений, сохраняя при этом государственный контроль за безопасностью таких перевозок через систему разрешений Минтранса.

В ходе пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

Почему в России не хватает авиаперевозчиков?

Какая сегодня ситуация с овербукингом авиабилетов?

Как авиакомпании борятся с дефицитом авиабилетов?

С какими проблемами сталкиваются чаще всего сегодня авиапассажиры?

По каким направлениям авиаперевозка будет увеличена?

Участники пресс-конференции:

вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) председатель правления ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин;

основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков

глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам

+7 9035945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

